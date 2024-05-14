Ребенок утонул в декоративному пруду под Кингисеппом

Полуторогодовалая девочка утонула в декоративном пруду в Кингисеппском районе Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Девочка гостила с бабушкой на даче в деревне Гакколово. Днем 13 мая ребенок остался без присмотра взрослых, оступился и упал в бассейн, который использовали как декоративный пруд. Взрослые стали искать девочку только через несколько минут.

Попытки реанимировать ребенка со стороны родственников и прибывшей бригады скорой помощи не удались. Медики констатировали смерть девочки. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

В Волгоградской области двухлетний мальчик играл один на улице и провалился в выгребную яму. К моменту, когда взрослые нашли ребенка, он уже утонул.

Кингисепп, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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