Четыре человека погибли в ДТП под Самарой

Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись в Сергиевском районе Самарской области. В результате погибли четыре человека, сообщила пресс-служба главка МВД по региону.

Авария произошла около 05:35 местного времени 15 мая на 1111-м км автодороги М5 «Урал». Lada Kalina выезжала на трассу со стороны села Сергиевск, когда с ней по касательной столкнулась Toyota Hilux. Иномарка от удара вильнула на встречную полосу и врезалась в грузовик.

«Водитель и два пассажира Toyota Hilux, а также водитель грузового автомобиля скончались на месте ДТП», – пояснили в ведомстве.

От столкновения машины загорелись, на место прибыли пожарные, чтобы потушить возгорание. Теперь на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД: устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Ранее пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся около Алакаевки в Самарской области. Два человека погибли на месте, еще 10 с разными травмами попали в больницу.

Самара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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