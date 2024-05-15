российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 мая 2024, 10:51 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Четыре человека погибли в ДТП под Самарой

Фото: МВД Самарской области

Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись в Сергиевском районе Самарской области. В результате погибли четыре человека, сообщила пресс-служба главка МВД по региону.

Авария произошла около 05:35 местного времени 15 мая на 1111-м км автодороги М5 «Урал». Lada Kalina выезжала на трассу со стороны села Сергиевск, когда с ней по касательной столкнулась Toyota Hilux. Иномарка от удара вильнула на встречную полосу и врезалась в грузовик.

«Водитель и два пассажира Toyota Hilux, а также водитель грузового автомобиля скончались на месте ДТП», – пояснили в ведомстве.

От столкновения машины загорелись, на место прибыли пожарные, чтобы потушить возгорание. Теперь на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД: устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Ранее пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся около Алакаевки в Самарской области. Два человека погибли на месте, еще 10 с разными травмами попали в больницу.

Самара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Автокатастрофа,