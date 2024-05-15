В Бразилии число жертв наводнения достигло 149 человек

Число погибших в результате наводнения в Бразилии увеличилось до 149 человек, еще 112 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Уровень воды в реке Гуайба продолжает расти, хотя ливни закончились, пишет портал G1.

Более 617 тыс. человек вынужденно покинули свои дома и пока не могут вернуться из-за высокого уровня воды. Более 87 тыс. абонентов остаются без электричества после аварийных отключений.

Метеорологи отметили, что уровень воды в реке Гуайба не только не сжижается, но в некоторых районах продолжает расти. Накануне сотням человек пришлось эвакуироваться из района Лами в Порту-Алегри, потому что вода залила улицы и зашла в дома и административные здания.

Полиция арестовала 95 человек в затопленных районах. Из них 27 попались на краже.

2 мая власти штата Риу-Гранди-ду-Сул сообщили о наводнении из-за ливней. Первоначально сообщалось о 10 погибших и 20 пропавших без вести.

Бразилиа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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