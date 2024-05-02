В Бразилии жертвами наводнения стали 10 человек

В Бразилии в результате наводнения погибли 10 человек, еще более 20 числятся пропавшими без вести. Власти предупредили об ухудшении ситуации, передает агентство Reuters.

Ливни обрушили на штат Риу-Гранди-ду-Сул. По меньшей мере 114 муниципалитетов было затоплено, эвакуации подлежат более 3,4 тысячи человек, оказавшихся в ловушке из-за критического повышения уровня рек.

Губернатор пострадавшего штата Эдуардо Лейте заявил, что население переживает худшую катастрофу в истории. «Ураганы вызвали самые масштабные разрушения в штате за последние годы, оставив несколько городов изолированными после того, как рухнули мосты и были разрушены дороги из-за наводнений и оползней», – добавил Лейте.

Глава региона также обратился к федеральным властям с просьбой направить помощь, что в том числе вооруженные силы для ликвидации последствий стихии.

Бразилиа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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