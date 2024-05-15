Дроны ВСУ сбросили бомбы на курский поселок: ранен один человек

Один человек пострадал в результате удара ВСУ по поселку Теткино Курской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
«Сегодня со стороны Украины обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Ранен работник одного из предприятий», – говорится в сообщении.
Пострадавшему на месте оказали первую медицинскую помощь, после чего его направят в Глушковскую районную больницу, отметили в пресс-службе.
Ранее, в ночь на 15 мая украинские дроны сбросили боеприпасы на деревню Куриловку Суджанского района Курской области. Никто не пострадал. В результате взрывов повреждены жилое помещение и хозпостройки на территории частного домовладения, сгорели три автомобиля и перебита ЛЭП.
Курск, Наталья Петрова
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