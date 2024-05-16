ПВО обезвредила 11 дронов и снаряды РСЗО над регионами РФ

Средства ПВО за ночь перехватили 11 украинских беспилотников и три ракеты, выпущенные ВСУ по российской территории. В белгородском Шебекино ранены два человека.

Средства ПВО сбили один украинский беспилотник над Брянской областью, два над Тульской областью, один над Калужской областью. Еще четыре дрона сбиты и два перехвачены над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что сбитый БПЛА упал в Почепском районе. Мирные граждане не пострадали, повреждений на земле не было. Губернатор Калужской области Владислав Шапша также заверил, что удар ВСУ не имел последствий на земле.

Дежурные средства ПВО также сбили два снаряда РСЗО «Ольха», ракету тактического комплекса «Точка-У» и один беспилотник над Белгородской областью. Однако, удалось обезвредить не все снаряды, летевшие на Шебекино: ранены два человека, повреждены восемь частных домов, пять автомобилей.

«Два мирных жителя пострадали: у одного мужчины осколочное ранение левой кисти, у второго мужчины осколочное ранение спины. В результате прямых попаданий снарядов произошло возгорание гаража и легкового автомобиля. Различные повреждения зафиксированы в восьми домовладениях: один дом частично разрушен, в остальных выбиты окна, посечены фасады и кровли», – рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

На место возгорания выехали пожарные, на местах всех происшествий работают оперативные службы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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