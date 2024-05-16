Поезд насмерть сбил подростка в Алтайском крае

Поезд насмерть сбил подростка около станции Топчиха в Алтайском крае. 17-летний парень в наушниках переходил пути в неустановленном месте, рассказали в Алтайском линейном управлении МВД России.

ЧП случилось около 08:00 по местному времени недалеко от пассажирской станции Топчиха. Полиция выяснила, что парень переходил пути в неустановленном для этого месте, при этом слушал музыку в наушниках. Видимо, это помешало ему услышать шум приближающегося грузового поезда и сигнал машиниста.

«Предотвращая наезд на человека, машинист локомотива подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм пешеход скончался. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», – говорится в сообщении ЛУ МВД.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала собственную проверку того, как обеспечивается безопасность на железной дороге, и работы органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Ранее в Омской области мужчина перебегал пути перед приближающимся поездом в неположенном месте. В результате состав не успел затормозить и сбил человека, который умер на месте.

Барнаул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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