Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Иркутском

Микроавтобус «Мерседес» вылетел на встречную полосу и врезался в УАЗ на дороге в Жигаловском районе Иркутской области. Скорая отвезла с места аварии в больницу 10 человек.

По данным областной ГИБДД, авария случилась на 359-м км автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово. 26-летний водитель «Мерседеса» ехал в сторону рабочего поселка Жигалово, когда вылетел на встречную полосу и врезался в УАЗ, в котором находились 27-летний водитель и пассажир.

Два человека из УАЗа и восемь пассажиров микроавтобуса получили травмы, всех отвезли в больницу. Сотрудники ГИБДД и прокуратуры проводят проверку обстоятельств аварии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг.

Ранее в Ангарске четыре человека пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля.

Иркутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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