Под Калининградом нашли 78 авиабомб времен ВОВ

Работники песчаного карьера нашли 78 авиабомб времен Великой Отечественной войны. Боеприпас пришлось взорвать на полигоне, сообщила пресс-служба МЧС России.
«Наследие Великой Отечественной войны нашли на песчаном карьере в поселке Ново-Каменское. Специалисты Невского спасательного центра МЧС России вывезли и уничтожили все авиабомбы на спецполигоне», – говорится в сообщении.
С начала года в Калининградской области нашли и уничтожили 87 авиабомб времен ВОВ. Всего за тот же период на спецполигон вывезли 7 689 взрывоопасных предметов.
В порту Мурманска нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны, и пришлось эвакуировать всех работников торгового порта.
Калининград, Наталья Рязанова
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