Белгородская область подвергалась ракетному обстрелу и атакам беспилотниками

Сегодня во второй половине дня Белгородская область снова подверглась ракетному обстрелу и атакам беспилотников с украинской стороны. Как следует из сообщений министерства обороны РФ, перехвачены два беспилотника и три реактивных снаряда.

Первая атака произошла около 15:00 мск, когда был уничтожен один БпЛА самолетного типа. Около 15:40 ВСУ попытались ударить реактивной системой залпового огня «Ольха» и еще одним беспилотником.

Около 16.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку. Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» над территорией Белгородской области, – уточнили в минобороны.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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