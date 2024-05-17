Камбоджа экстрадировала в Россию обвиняемого в хищении 19 млн рублей

Власти Камбоджи одобрили экстрадицию в Россию Сергея Волкова, которого обвиняют в хищении 19 млн рублей при реставрации Соловецкого монастыря. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По версии следствия, с 2011 по 2016 год злоумышленник и его сообщники совершили хищение бюджетных денежных средств, выделенных Министерством культуры Российской Федерации. Обвиняемый руководил одной из фирм-подрядчиков, с которой чиновники заключали государственные контракты по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия на территории Соловецкого монастыря», – цитирует Волк «МВД Медиа».

Участники организованной группы предоставляли подложные акты приемки и оплаты результатов работ в Министерство культуры. Уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере (п. 4 статьи 159 УК РФ), было возбуждено в феврале 2018 года.

В январе 2020 года Волкова объявили в международный розыск. В результате взаимодействия по каналам Интерпола от камбоджийских партнеров были получены сведения о задержании разыскиваемого. «Сегодня в аэропорту города Пномпень фигурант передан представителям российской полиции для доставки в Москву», – говорится в сообщении.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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