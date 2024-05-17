Петербурженка попала в реанимацию после наезда электросамокатчика

Жительница Санкт-Петербурга получила тяжелые травмы после наезда электросамокатчика. Пострадавшая находится в реанимации. Полиция возбудила уголовное дело. Водителя самоката ищут.

Инцидент произошел вечером 16 мая. По информации правоохранителей, неизвестный на электросамокате сбил 33-летнюю жительницу Кировского района города на Московском шоссе. Женщина самостоятельно обратились за помощью к медикам. У пострадавшей диагностирован перелом свода и основания черепа. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта). «Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию водителя электросамоката», – сообщила пресс-служба городского главка полиции.

Ранее стало известно, что петербургские полицейские в ходе трехдневного рейда изъяли более 5,5 тысячи электросамокатов кикшеринговых компаний, которые были припаркованы с нарушением правил. Возбуждены административные дела по статье 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Изъятые самокаты помещены на склад временного хранения. Эксперты ГУ МВД России изучат их на предмет их технического состояния и безопасности использования.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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