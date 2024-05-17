Режим ЧС федерального уровня введен в Омской области из-за паводка

Правительственная комиссия РФ установила режим ЧС федерального уровня в Омской области в связи с паводком. Глава региона Виталий Хоценко заверил, что ситуация пока контролируемая.

Губернатор попросил ввести режим ЧС, чтобы регион мог получить из федерального бюджета средства на выплату компенсаций жителям в подтопленных районах и восстановление пострадавших от паводка поселений.

«В области установлен федеральный уровень реагирования. Меры направлены на оперативное проведение аварийно-восстановительных работ», – сообщила пресс-служба МЧС России.

Хоценко рассказал, что в Усть-Ишимском районе продолжается эвакуация людей из-за подъема воды в реке Ишим. Пока ситуацию удается держать под контролем, заверил губернатор.

«Ситуация с паводком на севере области остается сложной, но контролируемой. Уровень воды в реке Иртыш в Усть-Ишиме составляет 944 см (+1 см за ночь), динамика роста упала. В Тевризе и Таре уровень Иртыша поднялся за сутки на 6 см», – написал Хоценко в своем блоге.

Ранее спасателям пришлось эвакуировать более половины населения села Ашеваны ночью из-за резкого подъема уровня воды в Ишиме. Из села вывезли 150 человек, к утру 25 домов были затоплены.

Омск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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