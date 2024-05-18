В Курской области дрон ВСУ убил одного коммунальщика и ранил другого

Один человек погиб и один ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«В деревне Городище Рыльского района украинский дрон атаковал машину местного коммунального предприятия. Один сотрудник от полученных травм скончался», – написал он в своем телеграм-канале.

Еще один сотрудник получил осколочное ранение, уточнил Смирнов. Врачи скорой помощи оказывают помощь. Пострадавший будет госпитализирован в Рыльскую ЦРБ.

Курск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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