12 человек пострадали при ракетном обстреле Скадовска со стороны Украины

Число пострадавших из-за ракетного обстрела Скадовска в Херсонской области со стороны ВСУ выросло до 12. Одному человеку потребовалась госпитализация. Он был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
По информации ведомства, одному пострадавшему медицинскую помощь оказали на месте, 11 обратились за помощью в больницу. Десятерых после оказания помощи отпустили домой.
Первоначально сообщалось о трех пострадавших. Позже число пострадавших увеличилось до 11, сообщала пресс-служба губернатора региона Владимира Сальдо. Многие из них получили осколочные ранения.
Украинские войска ударили по Скадовску из американской системы HIMARS. В результате обстрела был разрушен частный жилой дом.
Геническ, Наталья Петрова
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