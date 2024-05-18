12 человек пострадали при ракетном обстреле Скадовска со стороны Украины

Число пострадавших из-за ракетного обстрела Скадовска в Херсонской области со стороны ВСУ выросло до 12. Одному человеку потребовалась госпитализация. Он был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

По информации ведомства, одному пострадавшему медицинскую помощь оказали на месте, 11 обратились за помощью в больницу. Десятерых после оказания помощи отпустили домой.

Первоначально сообщалось о трех пострадавших. Позже число пострадавших увеличилось до 11, сообщала пресс-служба губернатора региона Владимира Сальдо. Многие из них получили осколочные ранения.

Украинские войска ударили по Скадовску из американской системы HIMARS. В результате обстрела был разрушен частный жилой дом.

Геническ, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube