ПВО помешала ВСУ атаковать Белгород французскими авиабомбами и американскими ракетами

Украинские войска попытались атаковать Белгородскую область управляемыми авиабомбами Hammer французского производства и американскими противорадиолокационными ракетами HARM. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, с 12:20 до 12:30 мск дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области сбиты четыре авиабомбы и две противорадиолокационные ракеты.

Надо отметить, что с начала суток в Белгороде и Белгородском районе семь раз объявлялась ракетная опасность.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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