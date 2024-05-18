ПВО помешала ВСУ атаковать Белгород французскими авиабомбами и американскими ракетами

Украинские войска попытались атаковать Белгородскую область управляемыми авиабомбами Hammer французского производства и американскими противорадиолокационными ракетами HARM. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, с 12:20 до 12:30 мск дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области сбиты четыре авиабомбы и две противорадиолокационные ракеты.
Надо отметить, что с начала суток в Белгороде и Белгородском районе семь раз объявлялась ракетная опасность.
Москва, Наталья Петрова
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