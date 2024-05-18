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Суббота, 18 мая 2024, 16:30 мск

Новости Скандалы и происшествия

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ПВО помешала ВСУ атаковать Белгород французскими авиабомбами и американскими ракетами

Украинские войска попытались атаковать Белгородскую область управляемыми авиабомбами Hammer французского производства и американскими противорадиолокационными ракетами HARM. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, с 12:20 до 12:30 мск дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области сбиты четыре авиабомбы и две противорадиолокационные ракеты.

Надо отметить, что с начала суток в Белгороде и Белгородском районе семь раз объявлялась ракетная опасность.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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