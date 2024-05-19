Cилы ПВО ночью сбили девять ракет ATACMS над Крымом и 61 дрон ВСУ

Средства противоздушной обороны за ночь уничтожили девять оперативно-тактических ракет ATACMS над Крымом и 61 украинский беспилотник над тремя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, 57 дронов ВСУ уничтожены и перехвачены над Краснодарскии краем, три – над Белгородской областью и один – над территорией Крыма.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ночью сообщал о работе ПВО и отражении ракетной атаки на город. Повреждений гражданской инфраструктуры, по его словам, не зафиксировано.

В Краснодарском крае, по данным регионального оперативного штаба, БПЛА атаковали Кущевский и Славянский районы. «Подавлено не менее 10 беспилотников», – сказано в сообщении оперштаба. Отмечается, что в Кущевском районе после падения дрона возникло локальное возгорание, которое не затронуло территорию населенных пунктов. Пострадавших и разрушений нет.

Еще один беспилотник упал на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. «По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Возгораний также не зафиксировано», – отметили в оперштабе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранним утром сообщал о сбитии украинского дрона в Чернянском районе. Никто не пострадал, однако, по его словам, из-за падения осколков в селе Волоконовка в двух частных домах выбиты окна и поврежден автомобиль. «Также произошло возгорание сухой травы на площади 140 кв. м. Добровольной пожарной дружиной очаг возгорания был оперативно ликвидирован», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По данным Гладкова, ночью украинский дрон-камикадзе сбросил взрывное устройство в селе Петровка Белгородского района. Пострадали мужчина и женщина. Они госпитализированы с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями различных частей тела. В селе Малое Городище Новооскольского городского округа после атаки дрона-камикадзе загорелась кровля храма Сергия Радонежского, добавил губернатор.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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