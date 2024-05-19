Нефтезавод в Славянске-на-Кубани приостановил работу из-за атаки БПЛА

Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае приостановил работу после атаки украинских беспилотников в ночь на 19 мая. Об этом сообщила компания.

«Прилеты были. Завод сейчас остановлен. Ущерб считаем, работают силовые ведомства», – цитирует директора по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуарда Труднева «Интерфакс». По его словам, пока неясно, когда предприятие возобновит работу.

Ранее глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский сообщил в Telegram, что на территорию Славянского НПЗ во время атаки упали шесть дронов. Также произошло два взрыва. Один зафиксирован в районе старого городского кладбища, второй – в хуторе Трудобеликовский неподалеку от районного центра.

По предварительной информации, по словам чиновника, пострадавших и разрушений нет. На месте падений БПЛА работают специальные службы.

Минобороны России сообщало, что за ночь средства ПВО сбили 57 беспилотников ВСУ над территорией Краснодарского края.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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