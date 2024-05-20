Силы ПВО за ночь сбили семь украинских дронов на территории России

Средства противоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили и перехватили семь украинских беспилотников на территории России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Пять дронов сбиты над Белгородской областью, два – над Курской. Речь идет об аппаратах самолетного типа, уточнило военное ведомство.
Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в ночь на понедельник, 20 мая, два украинских БПЛА были уничтожены над Обоянским районом региона.
Ночью в Курской области на протяжении почти 2,5 часов действовала опасность атаки беспилотников.
Москва, Наталья Петрова
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