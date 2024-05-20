16 человек ранены при обстрелах Белгородской области со стороны Украины

Число мирных граждан, пострадавших при обстрелах Белгородской области со стороны Украины 19 мая, выросло до 16. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Еще два жителя обратились за оказанием медицинской помощи после вчерашних обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. К сожалению, по итогам дня 16 мирных жителей получили ранения. Из них четверо детей», – написал глава области на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, 10 человек находятся в больницах, трое из них в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Как отметил Гладков, при необходимости они будут направлены на лечение в Москву. Шесть пострадавших после получения амбулаторной помощи отпущены домой.

Накануне в Белгороде беспилотник влетел в окно одной из квартир многоэтажки. От падения осколков пострадала 11-летняя девочка, которая в тот момент играла на детской площадке. В Шебекине в результате удара ВСУ из РСЗО по центру города ранения получили 11 жителей, среди них трое детей, сообщил ранее Гладков. При обстреле села Ржевка Шебекинского округа пострадали два человека.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube