ВСУ ударили французскими ракетами по жилым кварталам в пригороде Луганска

Украинская армия нанесла ракетный удар по поселку Юбилейный в Луганске. Обстрелу подверглись жилые кварталы. Об этом сообщил глава Луганской народной республике Леонид Пасечник. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

По данным главы региона, ВСУ нанесли удар по поселку западным оружием. «Терпя поражение на фронте, украинские вооруженные формирования бьют по мирным домам и объектам гражданской инфраструктуры», – написал Пасечник в своем телеграм-канале. На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Маркировка на одном из осколков ракеты, фото которого опубликовал глава ЛНР, говорит о том, что ВСУ ударили по пригороду Луганска ракетами французского производства. По всей вероятности, это дальнобойная ракета SCALP (французский аналог британской ракеты Storm Shadow).

После обстрела ВСУ Юбилейного в небе виден огромный столб дыма.

В свою очередь, военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в Telegram, что, предварительно, силы ПВО сбили не менее четырех ракет.

Луганск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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