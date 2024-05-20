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Понедельник, 20 мая 2024, 15:40 мск

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При ракетном ударе ВСУ по окраинам Луганска пострадали пять человек

Скрин видео в телеграм-канале главы ЛНР

При обстреле жилых кварталов поселка Юбилейный в Луганске, по предварительным данным, пострадали пять человек, им оказывается вся необходимая помощь. Об этом сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Он подтвердил, что ВСУ ударили по окраинам Луганска французскими ракетами SCALP-EG. В результате обстрела «начался сильный пожар – огнем охвачен жилой дом, десятки других строений посечены осколками, взрывной волной выбиты стекла», – уточнил Пасечник в Telegram.

На месте работают сотрудники МЧС и Следственного комитета РФ. Глава ЛНР поручил сотрудникам администрации Луганска провести оценку ущерба.

Луганск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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