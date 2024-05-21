В Белгородской области ребенок подорвался на боеприпасе

В Белгородской области семилетний мальчик получил ранения обеих ног, подорвавшись на боеприпасе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Колосково Валуйского городского округа. «При неосторожном обращении с боеприпасом пострадал мальчик 7 лет. У ребенка повреждения мягких тканей обеих стоп», – написал глава области в Telegram.

Для оказания первичной помощи ребенка доставили в Валуйскую ЦРБ, затем его переведут на лечение в детскую областную клиническую больницу.

«Безответственность взрослых приводит к трагедиям! Если вы видите боеприпас в руках ребенка, нужно понимать, что он может нанести ребенку непоправимый ущерб», – указал Гладков.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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