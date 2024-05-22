Над Белгородской и Калужской областями за ночь сбито четыре дрона ВСУ

Силы противоздушной обороны в течение прошедшей ночи сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Калужской областями. Об этом сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Калужской области», – говорится в сообщении ведомства. Все нейтрализованные аппараты были самолетного типа.

Калужский губернатор Владислав Шапша ранее сообщил, что силы ПВО обезвредили дрон ВСУ на территории Дзержинского района. По его словам, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказывал, что украинский беспилотник был сбит над городом Старый Оскол. Обошлось без пострадавших. «В результате падения осколков в двух частных жилых домовладениях посечены фасады и поврежден один автомобиль», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Утром 22 мая российские военные сбили дрон ВСУ в Брянской области. Беспилотник был уничтожен средствами ПВО над Навлинским районом, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет. По данным губернатора, накануне вечером в Навлинском районе также был сбит вражеский беспилотник.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube