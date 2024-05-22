Украинский дрон атаковал электричку под Белгородом

Украинские войска ударили беспилотником по электропоезду в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, В результате атаки БПЛА никто не пострадал, но был поврежден железнодорожный путь и контактная сеть.

«Сегодня утром на участке железной дороги Белгород – Наумовка подвергся атаке БПЛА электропоезд, который следовал без пассажиров. Пострадавших нет, есть повреждения железнодорожного пути и контактной сети», – написал Гладков в Telegram.

Движение всех пригородных поездов от станции Толоконное (поселок Октябрьский) до станции Наумовка приостановлено до устранения технических неисправностей, добавил он.

По словам губернатора, в случае необходимости для пассажиров на этом участке будет запущен дополнительный автобус.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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