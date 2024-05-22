Один человек погиб и двое ранены при ракетном обстреле Белгородской области

В Белгородской области второй раз за день сработала система противоздушной обороны. На подлете к селу Беленькое Борисовского района сбито несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки ВСУ погиб мирный житель. Мужчина получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Еще один местный житель с закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами лиц и рук, ушибами ног доставлен в больницу Белгорода. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая помощь.

В селе Беленькое выявлены различные повреждения на территории четырех частных жилых домовладений и трех производственных площадок, одна из которых нерабочая, уточнил Гладков. Осколками повреждены четыре легковых автомобиля и линия электропередачи.

Ранее сегодня система ПВО сработала в Шебекино – на подлете к городу сбита одна воздушная цель. По данным главы региона, осколочные ранения получила местная жительница, женщина госпитализирована. В городе зафиксированы повреждения в четырех частных жилых домовладениях.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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