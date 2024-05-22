В посылке из Таиланда обнаружили боксерские лапы с наркотиками

Российские таможенники обнаружили в посылке из Таиланда спортинвентарь с наркотиками на миллион рублей. Об этом сообщает ФТС России.
«Боксерские лапы с марихуаной нашли таможенники в посылке из Таиланда», – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
По данным службы, посылку заказал житель Белгорода. Инспекторы вскрыли коробку и достали из лап 243 граммов каннабиса. Стоимость наркотика оценивается в 1 млн рублей.
«В ходе оперативных мероприятии на территории Белгорода задержали двоих молодых людей. Возбуждено уголовное дело, нарушители заключены под стражу», – добавили в ФТС.
Белгород, Зоя Осколкова
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