В Подмосковье при пожаре в хостеле погибли шесть человек

В Московской области сгорел частный дом. Жертвами пожара стали шесть человек. Возбуждено уголовное дело.

Пожар произошел в СНТ «Снегирь», в деревне Падиково на территории городского округа Истра. По данным МЧС, дом был кирпичный и двухэтажный, не газифицирован.

«В ходе ликвидации пожара обнаружены тела шести человек. Еще один пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение», – уточнили в Следственном комитете.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК). Причину возгорания установит экспертиза.

В прокуратуре Подмосковья уточнили, что пострадавших двое. Дом сдавался в аренду. Истринская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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