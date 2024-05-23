В Москве обнаружен крупный схрон с боеприпасами

Экстренные службы Москвы в четверг, 23 мая, сообщили, что на Юго-Западе столицы был обнаружен крупный схрон с боеприпасами, вероятно, предназначенными для совершения диверсий, – сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства, в частности, сказал: «В рюкзаке в районе Коньково было обнаружено семь противопехотных гранат, 200 патронов калибра 5.45 и один выстрел РПГ-7. Сотрудники правоохранительных органов весь схрон вывезли. По одной из версий, боеприпасы могли предназначаться для совершения диверсий».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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