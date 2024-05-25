Система ПВО ночью уничтожила три украинских беспилотника над двумя регионами России

Минувшей ночью над территорией России сбиты три дрона, запущенных ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Киевский режим применил беспилотники самолетного типа для атаки на Белгородскую и Курскую области. «Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один БПЛА перехвачен над территорией Курской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Белгородской области около полуночи сработала сирена ракетной опасности, позже сигнал тревоги был отменен. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

В Курской области в результате атаки повреждения получили линии электропередачи, нет света в нескольких населенных пунктах. «Ремонтные работы будут проведены, когда позволит обстановка. В Коровяковке продолжается подомовой обход», – написал в своем телеграм-канал врио губернатора Алексей Смирнов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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