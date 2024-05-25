Два человека погибли во время обстрела под Белгородом

В Белгородской области два человека погибли и еще 10 получили ранения во время обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ ударили из РСЗО по поселку Октябрьский Белгородского района. Мужчина и женщина погибли от множественных осколочных ранений. Пострадали 10 человек, среди которых восьмилетний мальчик.

«У всех пострадавших осколочные ранения различных частей тела. Все они доставлены в лечебные учреждения города Белгорода, необходимая медицинская помощь оказывается. Одну из пострадавших женщин после оказания помощи отпустили домой на амбулаторное лечение», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, в результате атаки произошел пожар в частном жилом доме. Повреждения зафиксированы еще в 21 здании – выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В многоквартирном доме выбило стекла в нескольких квартирах. Также выявлены разрушения на нескольких торговых площадях. Осколками посечены 23 автомобиля.

«Все оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», – добавил Гладков.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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