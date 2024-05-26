ВСУ ударили «Вампирами» по Белгороду: пострадали четыре мирных жителя

Минувшей ночью ВСУ ударили снарядами «Вампир» по Белгороду. По предварительным данным, пострадали четыре мирных жителя. В десяти многоквартирных домах выбиты окна, повреждена школа-интернат и три коммерческих объекта. В поселке Дубовое обстрел стал причиной пожара, охватившего три частных дома.

Как сообщили в Минобороны РФ, над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны ночью сбиты одна противокорабельная ракета «Нептун» и 29 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир».

В результате атаки пострадали четыре мирных жителя. Три человека находятся на лечении в городской больнице №2 города Белгорода, из них двое мужчин с черепно-мозговой травмой находятся в тяжелом состоянии, у женщины осколочное ранение левой нижней конечности, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще один пострадавший с осколочным ранением лица и грудной клетки доставлен бригадой скорой в областную клиническую больницу, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В областном центре зафиксировано прямое попадание снарядов в два многоквартирных дома, полностью сгорели два автомобиля. Кроме того, в 46 квартирах 10 жилых домов выбиты окна. В школе №43 повреждена входная группа, выбиты окна, частично посечен фасад. Осколками задело три коммерческих объекта и три машины.

«Белгородском районе в поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся таунхаус. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. В процессе тушения возгорание охватило два соседних таунхауса. В настоящее время очаги возгорания ликвидированы», – отметил глава региона. Еще одно прямое попадание зафиксировано в здании гаражного кооператива. Также в поселке Дубовое выбиты окна, посечены фасады и заборы пяти частных домов. Осколки повредили фасад торгового центра «Сити Молл» и три автомобиля.

В селе Таврово выбиты окна и посечены заборы в пяти частных домовладениях, повреждена одна машина.

«На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется», – добавил Гладков.

Кроме того, ВСУ повторно обстреляли Шебекино. Пострадавших нет. Повреждения зафиксированы в четырех многоквартирных и трех частных домах. В результате атаки загорелась хозпостройка и четыре припаркованных автомобиля.

«Есть повреждение на линии газоснабжения – аварийные службы проводят восстановительные работы. Оперативные службы находятся на месте – закрывается тепловой контур по временной схеме», – уточнил губернатор.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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