Система ПВО за ночь сбила 12 украинских дронов в четырех регионах России

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 12 беспилотников, запущенных с территории Украины. Атаке подверглись Белгородская, Брянская и Орловская область, а также Краснодарский край.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – сообщили в Минобороны РФ.

Шесть беспилотников военные перехватили над Орловской областью. Один из дронов упал на топливно-заправочную станцию в городе Ливны, сообщил губернатор Андрей Клычков. Повреждена часть фасада административного здания. Во время работы на месте происшествия оперативных служб там рухнул еще один БПЛА.

«По предварительным данным, к большому сожалению, в результате происшествия погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали, – отметил глава региона. – На месте происшествия продолжают работать оперативные и правоохранительные органы, проводятся необходимые мероприятия».

Один беспилотник уничтожен над территорией Брянской области. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте. Позже глава региона сообщил о двух сбитых дронах над Севским и Брасовским районами.

Кроме того, четыре беспилотника уничтожили на Кубани.

Тем временем, Белгородская область, где ночью был сбит беспилотник, подверглась обстрелу со стороны Украины. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в Шебекинском городском округе осколками выбило окна в многоквартирном доме, посекло 12 автомобилей. В селе Муром пострадали три частных жилых дома. Зафиксировано повреждение на линии газоснабжения. Также поврежден один автомобиль.

«Оперативные и аварийные службы работают на местах. Подворовой обход будет продолжен в светлое время суток», – рассказал Гладков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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