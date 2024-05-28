Украинские дроны со взрывчаткой атаковали автомобили в Белгородской области

Несколько автомобилей подверглись атаке со стороны Украины в Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Первый беспилотник атаковал движущийся по дороге автомобиль в селе Безымено Грайворонского городского округа. «В результате сброса взрывного устройства никто из мирных жителей не пострадал, транспортное средство полностью сгорело», – отметил глава региона.

Затеем БПЛА скинул взрывчатку на машину в селе Муром Шебекинского городского округа. У автомобиля пробито заднее стекло. Пострадавших нет.

Кроме того, дрон-камикадзе врезался в капот машины в селе Вознесеновка. «Обошлось без пострадавших. Транспортное средство повреждено», – уточнил Гладков.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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