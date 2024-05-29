За ночь система ПВО сбила дрон и семь снарядов над Белгородской областью

Прошедшей ночью ВСУ атаковали Белгородскую область. Средства противовоздушной сбили восемь объектов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Киевский режим применил для атаки беспилотный летательный аппарат самолетного типа и реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град».
«Дежурными средствами ПВО один БПЛА и семь реактивных снарядов РСЗО «Град» уничтожены над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что атаке с беспилотника подвергся город Грайворон. «В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет, выбиты окна в одном частном жилом домовладении. Оперативные службы работают на месте», – написала глава региона в своем телеграм-канале.
Белгород, Зоя Осколкова
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