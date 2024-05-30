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Четверг, 30 мая 2024, 10:17 мск

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ПВО сбила пять украинских дронов над Кубанью

Российская система ПВО сбила пять беспилотников, направленных ВСУ на Краснодарский край. Угроза удара дронами сохраняется над несколькими районами региона.

«Около 07:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО пять аппаратов уничтожены над территорией Краснодарского края», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным военных, дроны перехватили над Таманью и Анапой. Угроза удара БПЛА сохраняется в Тамани, Темрюке, Новороссийске, Славянске на Кубани. Украинский дрон обезврежен над территорией аэропорта Анапы.

В ночь на 30 мая российские военные помешали ВСУ атаковать Крым американскими ракетами ATACMS, беспилотниками и катерами-дронами.

Краснодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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