ПВО повторно помешала ВСУ атаковать Кубань дронами

Система ПВО вновь помешала киевскому режиму атаковать российский юг с помощью беспилотников. Над территорией Краснодарского края сбит украинский БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
Атаку беспилотника зафиксировали около 08:20 по московскому времени.
«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края», – говорится в сообщении.
Сигнал ракетной опасности, объявленный в Анапе, Славянске на Кубани и Новороссийске отменен. Ранее утром российская система ПВО сбила пять беспилотников, направленных ВСУ на Краснодарский край.
Москва, Наталья Рязанова
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