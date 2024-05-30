ПВО повторно помешала ВСУ атаковать Кубань дронами

Система ПВО вновь помешала киевскому режиму атаковать российский юг с помощью беспилотников. Над территорией Краснодарского края сбит украинский БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

Атаку беспилотника зафиксировали около 08:20 по московскому времени.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края», – говорится в сообщении.

Сигнал ракетной опасности, объявленный в Анапе, Славянске на Кубани и Новороссийске отменен. Ранее утром российская система ПВО сбила пять беспилотников, направленных ВСУ на Краснодарский край.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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