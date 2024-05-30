Пассажирский самолет вынужденно сел в Минводах из-за утечки топлива

Летевший из Санкт-Петербурга в Сочи самолет совершил посадку в Минеральных Водах из-за утечки топлива. Северо-Западная транспортная прокуратура занялась проверкой инцидента, сообщили в ведомстве.

Капитан самолета Airbus A319 авиакомпании «Россия» запросил вынужденную посадку в аэропорту Минеральные Воды по техническим причинам. По данным телеграм-канала 112, из-за неисправности борт терял топливо. Специалисты обследуют самолет, он временно отстранен от полетов.

«126 пассажиров авиарейса FV 6563 благополучно размещены в зале ожидания аэровокзального комплекса, авиакомпания предоставляет им необходимые услуги. Готовится резервный борт. Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры», – рассказали в ведомстве.

Ранее самолет авиакомпании «КрасАвиа» вернулся в аэропорт Красноярска из-за неисправности.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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