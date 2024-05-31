На Кубани горит нефтебаза после массированной атаки ВСУ

Украинские боевики организовали массированную атаку на российские регионы в ночь на 31 мая. Только над Краснодарским краем сбиты 29 беспилотников и пять ракет «Нептун». Воздушный удакр привел к крупному пожару на нефтебазе.

Военные ВС РФ помешали киевскому режиму атаковать Краснодарский край, Воронежскую, Белгородскую и Тамбовскую области. Над центральными регионами средства ПВО сбили по одному украинскому дрону. Больше всего воздушных целей обезвредили над Кубанью.

«Пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением противокорабельных ракет «Нептун» и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и 29 БПЛА», – говорится в сообщении МО РФ.

На Кубани воздушным ударом повреждена нефтебаза в Темрюкском районе, ранены несколько работников предприятия. Пожару присвоена высокая категория сложности.

«Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами, идет ликвидация возгорания. К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

В Новороссийске упали несколько сбитых дронов, их ищут специальные службы. Там пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что мирные граждане не пострадали, последствий на земле нет. Региональные власти держат ситуацию на контроле.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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