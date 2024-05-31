Житель Херсонской области погиб при обстреле ВСУ

Житель села Каиры погиб в результате обстрела с украинской стороны, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сегодня утром украинские террористы обстреляли жилой сектор в селе Каиры Горностаевского МО. В результате погиб мужчина», – написал глава региона в своем блоге.

Экстренные службы и полиция уже отработали на месте происшествия. Оперативные действия проводили в быстром режиме и с соблюдением мер безопасности из-за угрозы повторения атаки ВСУ.

Ранее пять жителей Херсонской области пострадали в результате ракетного обстрела. Снаряд попал в здание Социального фонда рядом со школой.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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