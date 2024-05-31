Житель Херсонской области погиб при обстреле ВСУ

Житель села Каиры погиб в результате обстрела с украинской стороны, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Сегодня утром украинские террористы обстреляли жилой сектор в селе Каиры Горностаевского МО. В результате погиб мужчина», – написал глава региона в своем блоге.
Экстренные службы и полиция уже отработали на месте происшествия. Оперативные действия проводили в быстром режиме и с соблюдением мер безопасности из-за угрозы повторения атаки ВСУ.
Ранее пять жителей Херсонской области пострадали в результате ракетного обстрела. Снаряд попал в здание Социального фонда рядом со школой.
Москва, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»