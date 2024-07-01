Система ПВО сбила 36 дронов ВСУ над приграничными районами России

Киевский режим активно атаковал Белгородскую, Курскую и Брянскую области РФ с помощью беспилотников. Система ПВО сбила 36 аппаратов над российскими регионами.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области, уничтожено девять БПЛА над территорией Курской области и девять – над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

В результате атаки в белгородском селе Сподарюшино разрушен частный дом, еще два дома и автомобиль повреждены в селе Глотово, но мирные граждане не пострадали, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Имеются повреждения на линиях электропередач, в ряде населенных пунктов временно отсутствует электроснабжение. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ», – написал он в своем блоге.

Две большие группы украинских дронов уничтожены над Брянской областью с разницей менее получаса, сообщил глава региона Александр Богомаз. Три аппарата перехвачены на подлете к Брянску, остальные сбиты над Трубчевским, Карачевским и Выгоничским районами. Губернатор заверил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов также заявил, что мирные граждане не пострадали в результате атаки дронов ВСУ. Он призвал жителей Фатежского, Конышевского, Курчатовского и Курского районов, над которыми уничтожили БПЛА, не подходить и не трогать обломки.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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