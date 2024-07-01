В Твери 16-летний подросток готовил нападение на колледж

В Твери задержали 16-летнего юношу по подозрению в подготовке к нападению на учебное заведение, где он учится.

По версии следствия, студент Тверского технологического колледжа готовил массовое убийство одногруппников и преподавателей, с которыми у него не складывались отношения, сообщает телеграм-канал Baza. Несостоявшегося террориста задержали после того, как он отправил список будущих жертв своему одногруппнику, включенному в «расстрельный список». Благодаря этому следователям удалось узнать о планах подростка.

Следователи установили, что студент искал информацию в Сети о получении разрешения на оружие, типах винтовок. По данным канала, в истории его поисковых запросов в браузере правоохранители обнаружили серию тематических запросов. «Парень выбирал «бюджетную винтовку для начинающих», искал информацию о стрельбе в мечетях в Новой Зеландии, а также гуглил различные видео о расстрелах от первого лица», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что подросток, готовясь к нападению на колледж, купил противогаз, тактический шлем и камуфляжную одежду.

На допросе молодой человек во всем сознался. Сейчас он направлен на лечение в психоневрологический интернат.

Тверь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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