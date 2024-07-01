Белгород и несколько районов области остались без света после «внешнего воздействия на энергообъект»

В Белгороде и некоторых районах области наблюдаются перебои с подачей электроэнергии, сообщила мэрия областного центра. Частично остались без света Губкинский, Старооскольский, Шебекинский и Новооскольский округа. В пресс-службе «Белгородэнерго» сообщили, что это связано «с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект». Отметим, что утром в понедельник на всей территории Белгородской области объявлялась ракетная опасность. В соседних Воронежской и Курской областях также наблюдаются проблемы с электроснабжением.

В Белгороде не работают светофоры на дорогах, могут наблюдаться проблемы с водой. «Водоканал контролирует ситуацию, использует генераторы для подачи и отведения воды. Могут наблюдаться незначительные проблемы с давлением в сетях», – сказано в сообщении мэрии. По данным СМИ, также в городе есть перебои с работой интернета.

Отмечается, что энергетики переводят электроснабжение потребителей на резервные схемы, социально значимые объекты обеспечиваются электроэнергией от передвижных резервных источников. «Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение потребителей максимально оперативно», – подчеркнули в горадминистрации.

Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, на время отключения электричества будут использовать мобильные громкоговорители для объявления ракетной опасности.

В свою очередь, «Белоблводоканал» сообщил, что в отдельных населенных пунктах Белгородской области нет воды из-за аварийного отключения электроснабжения на объектах водоканала. Сейчас проводится переподключение объектов на резервные источники питания. «В ближайшие часы ожидаем восстановление подачи воды, однако давление в системе будет снижено», – говорится в сообщении. Жителей призывают минимизировать потребление воды до стабилизации ситуации.

Тем временем, врио главы Курской области Алексей Смирнов предупредил о возможном дефиците мощности электроэнергии в регионе из-за «технологических нарушений в соседних регионах». Он отметил, что энергетики продолжают работать над устранением аварии.

Власти Воронежской области, в свою очередь, сообщили, что для предотвращения повреждения энергообъектов ограничили электроснабжение в четырех районах региона из-за сверхнагрузки.

«Введено временное ограничение электроснабжения на территории Острогожского, Лискинского, Кантемировского и Каменского районов Воронежской области. По информации филиала «Россети Центр» – «Воронежэнерго», данная мера вынужденная и обусловлена необходимостью предотвратить повреждение энергообъектов из-за работы в режиме сверхнормативной нагрузки», – говорится в сообщении областного правительства.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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