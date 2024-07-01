Группа мигрантов избила двух жителей Петрозаводска за помощь девушкам

Группа мигрантов избила двух парней около кафе в Петрозаводске. По данным следствия, молодые люди пришли на помощь девушкам, к которым приезжие проявляли слишком настойчивое внимание.

Инцидент случился вечером, когда парни вышли из кафе покурить. Недалеко от входа на них напали около 10 мигрантов. Один из парней настолько пострадал, что другу пришлось почти нести его на себе прочь от заведения.

В соцсети быстро распространилась видеозапись с уличных камер наблюдения. В кадре видно, что двое парней, прихрамывая, идут в сторону перекрестка, когда на них снова нападают неизвестные, валят на землю и повторно избивают, пинают ногами.

В полиции сообщили, что пострадавшие не обращались с жалобами. Сотрудники органов узнали о произошедшем из того же видео и начали проверку. Следственный комитет также начал проверку обстоятельства инцидента, вскоре было возбуждено уголовные дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

«Главой ведомства поручено возбудить уголовное дело по факту нападения приезжих на двух жителей Республики Карелия, заступившихся за девушек, к которым приезжие проявляли навязчивое внимание. Председателем СК России дано поручение доложить об установленных обстоятельствах», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Глава СКР Александр Бастрыкин рассказал, что следователям приходится по три-четыре раза возбуждать уголовные дела в отношении мигрантов, поскольку «прокуратура использует свое право и отменяет решение».

Петрозаводск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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