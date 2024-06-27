«Госдура», правительственное лобби и бизнес: Бастрыкин сказал, кто провоцирует миграционные проблемы в России

Лоббисты дальнейшего завоза мигрантов в Россию есть даже в правительственных кругах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин сегодня в ходе Петербургского международного юридического форума. По его словам, даже Генпрокуратура более заинтересована в защите прав иностранцев, чем россиян, а Госдума явно не торопится с принятием законов.

«Возбуждаем уголовное дело по миграционному преступлению, а прокуратура использует свое право и отменяет наше решение. Я избрал тактику борьбы с прокуратурой таким образом: они отменяют, а я даю команду повторно возбудить. Иногда до 3-4 раз приходится», – рассказал Бастрыкин.

Глава СК РФ обратил внимание, что таких случаев очень много – причем во всех регионах страны. «В одном случае в Подмосковье я только что дал поручение областному СК начать процессуальную проверку по заместителю прокурора района, чем он руководствуется. Они обычно обтекаемо пишут – не собрано достаточно оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. А тут люди с Котельников. Я спрашиваю, а где ваш прокурор? – Обращались, без толку. И вот последнее заявление я вчера тоже с удивлением прочитал – один из сотрудников Генпрокуратуры – не знаю, кто он такой – сказал, что мы сильно все ущемляем мигрантов, надо о них больше заботиться, а мы их обижаем. Это просто какой-то нонсенс… Их (мигрантов), наоборот, надо защищать силами прокурорского надзора, и мы будем это делать… Это что такое? Ну, нас будут защищать ребята, которые на СВО, по-моему. Вот такое у меня чувство. Надо их дождаться. Потому что очень много заявлений, когда парень на СВО, а здесь близких обижают мигранты», – заявил Бастрыкин.

«МВД жалуется, что мало народу. Но, ребята, тогда давайте жестко займите нашу позицию по ограничению завоза (мигрантов). Но они ж этого не делают. Они ж не выступают жестко. Мы, к сожалению, не обладаем законодательной инициативой. Генпрокуратура обладает, но не пользуется», – констатировал глава СКР.

При этом Бастрыкин обратился с вопросом к депутатам Госдумы, которые точно могут инициировать законы, необходимые решения миграционных проблем. «Что происходит в Госдуме? Там вообще как-то заинтересованы в решении этой проблемы путем принятия новых законов, которые соответствуют этой напряженной ситуации?.. Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша «Госдура»? – сказал Бастрыкин, пояснив, что не оговорился, а процитировал комментарий читателя одного из СМИ.

Глава СК РФ также обратил на отказ работодателей от повышения зарплат и использования внутренней миграции, и привел в пример строительство вышки «Газпромом».

«В Комарово надо ехать мимо вахта-центра. Там забор, через который всё видно. Куча бытовочек до третьего этажа. Зачем «Газпрому», чтобы построить еще одну башню иностранные специалисты?.. Псков, 250 км от Москвы. В советское время было шесть оборонных предприятий, мужики все были заняты. Небольшой город – 250 тысяч (населения), работа была. Сейчас 250 тысяч – работы нет. Ну привезите мужиков на тот же вахта-центр… Но ведь не везут. Почему наш хороший бизнес не рассматривает возможности внутренней миграции? Есть районы, где безработица. Есть мужики, которые готовы месяц работать в Москве, Петербурге, ещё где-то, потом возвращаться и опять приезжать. Зачем нам нужна рабочая сила из-за рубежа?» – отметил он.

«Я знаю это лобби. На одном заседании звучало выступление министра экономического развития. Называть фамилию не буду. Вот он сказал, что мы погибнем (без мигрантов), экономическое развитие России приостановится. Рядом с ним сидели два крупных бизнесмена… Они сначала – мы тоже не можем без них. Когда я спросил, почему вы так мало платите, они как-то заткнулись. Лобби есть, к сожалению, и в том числе, в правительственных или околоправительственных кругах», – подчеркнул глава СК РФ.

«Европейский опыт – завозили мигрантов, а сейчас что? – это фактор политической борьбы. Сейчас новое переизбрание в европейских государствах. Голосуют за того, кто против мигрантов. Они научились раньше нас. А мы этот опыт использовать не хотим. Я приезжал в Париж в 90-е годы. Прекрасный город – увидеть Париж и умереть. Сейчас там одни арабы, и французы против этого. Надо использовать зарубежный опыт, чтобы не наступать на грабли Евросоюза и лечиться от наших болезней», – заключил Бастрыкин.

Примечательно, что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Бастрыкин своим высказыванием о Госдуме оскорбил народ РФ. «Депутаты избраны гражданами РФ, он оскорбил народ», – передает слова Володина парламентская пресс-служба.

По данным СК РФ, в 2023 году увеличилась доля особо тяжких преступлений с участием мигрантов с 19% до 26%, в том числе, в отношении половой неприкосновенности, а также в сфере незаконного оборота наркотиков и экстремистского характера.

Кроме того, в текущем году были привлечены к уголовной ответственности 77 фигурантов, среди которых сотрудники миграционных подразделений ОВД.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

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