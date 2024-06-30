Пьяный мигрант убил ножом жителя Владивостока в ответ на замечание о шумном поведении

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в связи с убийством местного жителя мигрантом из Узбекистана. Нападавший задержан. Следствие готовит ходатайство в суд о заключении злоумышленника под стражу. Также следователи проверят законность пребывания гражданина Узбекистана на территории России. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, в воскресенье, 30 июня, рядом с жилым домом по улице Тухачевского между компаниями местных жителей и мигрантов возникла ссора. Во время конфликта приезжий из Узбекистана ударил ножом в шею местному жителю. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Кроме того, нападавший ранил приятеля убитого, ему своевременно оказана медицинская помощь. Потерпевшего уже допросили.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух лиц. Подозреваемый задержан. «Следователями СКР принято решение о необходимости избрания подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках расследования начата проверка законности нахождения уроженца Узбекистана в России. СК РФ даст уголовно-правовую оценку должностным лицам и тем жителям Приморья, которые способствовали его легализации в России.

Как отметили в ведомстве, второй гражданин Узбекистана, не участвовавший в совершении преступления, после проведения с ним следственных действий передан в органы МВД для решения вопроса о выдворении из-за отсутствия законных оснований пребывания в РФ. Сейчас иностранец находится в изоляторе временного задержания.

По информации издания Readovka, пьяные мигранты громко шумели, слушая музыку на улицу. Двое местных жителей сделали им замечание. Это не понравилось иностранцам, один из них набросился на горожанина с ножом.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube