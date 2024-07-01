Двое граждан Казахстана получили по 13 лет за диверсию на железной дороге в РФ

Мосгорсуд вынес приговор двум гражданам Казахстана, обвиняемых в совершении диверсии на российской железной дороге. Оба подсудимых получили по 13 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Подробности дела не раскрываются. По данным СМИ, фигурантов задержали в июне прошлого года.
Александр Абрам и Эдуард Бурдилов признаны виновными по статье «Диверсия, совершенная организованной группой» (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ).
«Абраму назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остального срока наказания – в исправительной колонии строгого режима. Бурдилову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остального срока наказания в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в пресс-службе.
Осужденные должны будут полностью возместить РЖД материальный ущерб.
Москва, Наталья Петрова
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