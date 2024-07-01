Двое граждан Казахстана получили по 13 лет за диверсию на железной дороге в РФ

Мосгорсуд вынес приговор двум гражданам Казахстана, обвиняемых в совершении диверсии на российской железной дороге. Оба подсудимых получили по 13 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Подробности дела не раскрываются. По данным СМИ, фигурантов задержали в июне прошлого года.

Александр Абрам и Эдуард Бурдилов признаны виновными по статье «Диверсия, совершенная организованной группой» (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ).

«Абраму назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остального срока наказания – в исправительной колонии строгого режима. Бурдилову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остального срока наказания в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в пресс-службе.

Осужденные должны будут полностью возместить РЖД материальный ущерб.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube