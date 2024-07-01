Российский летчик предотвратил столкновение с американским беспилотником в небе Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов на брифинге в понедельник, 1 июля, сообщил, что российский пилот самолета Ан-30 предотвратил столкновение с американским беспилотником MQ-9 Reaper в небе над сирийской провинцией Хомс.

В ходе своего выступления геренал-майор Попов сказал: «Тридцатого июня с 9:23 до 9:30 над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 6 тыс. до 7 тыс. м произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper «коалиции» с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик вовремя предпринял действия для предотвращения столкновения с беспилотником США».

Дамаск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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