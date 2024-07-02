ПВО перехватила 11 украинских дронов в трех регионах России

Средства противоздушной обороны ночью перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской областями и Крымом. Об этом сообщило Минобороны России.

По четыре БПЛА нейтрализовано в Брянской и Белгородской областях. Атака еще трех дронов пресечена в Крыму.

Брянский губернатор Александр Богомаз уточнил, что один украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Суражским районом, еще три сбиты над территорией Трубчевского района. При отражении атак никто не пострадал, разрушений нет, добавил глава региона.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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