Более 1500 жилых домов повреждены обстрелами ВСУ в Курской области

Обстрелы и атаки украинских дронов повредили более 1500 жилых домов в Курской области. Строителям предстоят восстановительные работы еще почти в 500 зданиях, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Из-за ежедневных атак с украинской стороны многие дома в приграничных поселениях повреждены. Чаще всего осколками выбивает окна, режет крыши, заборы. Строители могут заниматься ремонтом, только когда позволяет оперативная обстановка. С 24 по 30 июня в сложнейших условиях отремонтированы 12 домовладений.

«С начала СВО восстановлено 54 многоквартирных и 1182 частных дома. Остается восстановить 427 домовладений и шесть МКД в Курске, Тимском, Глушковском, Суджанском, Рыльском, Кореневском районах», – перечислил врио губернатора.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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